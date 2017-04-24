Аграмунт оправдался по поводу своего визита в Сирию с российской делегацией

Глава ПАСЕ манипулирует фактами по поводу финансирования своей поездки в Сирию.
Глава ПАСЕ также пожаловался на то, что его визит неправильно интерпретировали из-за его искаженного освещения в некоторых российских СМИ. По поводу финансирования его поездки Аграмунт высказался, что оно было предоставлено сирийской стороной. В то же время, существует видео, в котором глава ПАСЕ выходит из самолета минобороны России.
Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.
Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.
Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.
Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Европейская правда