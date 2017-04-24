Аграмунт оправдался по поводу своего визита в Сирию с российской делегацией

Глава ПАСЕ манипулирует фактами по поводу финансирования своей поездки в Сирию.

Аграмунт говорит про то, что его визит в Сирию был частным, но не признается про российское финансирование assembly.coe.int

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт оправдался перед бюро ПАСЕ по поводув сопровождении депутатов российской Госдумы. Аграмунт сообщил, что его визит имел частный характер, однако признал, что должен был проинформировать ПАСЕ о своем визите заранее, сообщает " Европейская правда ".

Глава ПАСЕ также пожаловался на то, что его визит неправильно интерпретировали из-за его искаженного освещения в некоторых российских СМИ. По поводу финансирования его поездки Аграмунт высказался, что оно было предоставлено сирийской стороной. В то же время, существует видео, в котором глава ПАСЕ выходит из самолета минобороны России.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета ЕвропыПедро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".