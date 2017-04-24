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Аграмунт оправдался по поводу своего визита в Сирию с российской делегацией

24 апреля в 10:26

Глава ПАСЕ манипулирует фактами по поводу финансирования своей поездки в Сирию.

Педро Аграмунт1 президент ПАсе
Аграмунт говорит про то, что его визит в Сирию был частным, но не признается про российское финансирование
assembly.coe.int
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт оправдался перед бюро ПАСЕ по поводу своей поездки в Сирию в сопровождении депутатов российской Госдумы. Аграмунт сообщил, что его визит имел частный характер, однако признал, что должен был проинформировать ПАСЕ о своем визите заранее, сообщает "Европейская правда".

Глава ПАСЕ также пожаловался на то, что его визит неправильно интерпретировали из-за его искаженного освещения в некоторых российских СМИ. По поводу финансирования его поездки Аграмунт высказался, что оно было предоставлено сирийской стороной. В то же время, существует видео, в котором глава ПАСЕ выходит из самолета минобороны России.

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Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Европейская правда
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Тэги ПАСЕ Россия делегация Сирия
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