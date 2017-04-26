Арьев сообщил про попытки Аграмунта оставить за собой кресло президента ПАСЕ

Отставку Аграмунта поддерживают три наибольшие фракции ПАСЕ.

Аграмунт пытается избежать своей отставки, но большая часть ПАСЕ против него Левый берег

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил про попытки нынешнего президента ПАСЕ Педро Аграмунта удержаться за свое место. При этом Арьев отметил, что три наибольших фракции ПАСЕ проголосовали за недоверие Аграмунту.

При этом Арьев отмечает, что депутаты пытаются выступить максимально широким фронтом, чтобы не дискредитировать ПАСЕ как институцию.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официальноза его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.