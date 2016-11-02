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Аресты журналистов в Турции повлияют на переговоры о вступление в ЕС – Меркель

2 ноября в 23:18

Федеральный канцлер назвала задержание членов редакции турецкого издания Cumhuriyet "унижением свободы прессы".

Эрдоган Меркель
Меркель осудила преследования оппозиционных журналистов в Турции
bundeskanzlerin.de
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с задержаниями и арестами турецких журналистов, заявив, что они негативно скажутся на результатах переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.

"Меня и все правительство сильно настораживает, что свобода прессы и слова унижается снова и снова", – сказала глава немецкого правительства, комментируя задержание не менее десятка журналистов и руководителей газеты Cumhuriyet в среду, 2 ноября.

Меркель назвала преследования работников медиа "печальной тенденцией", а также выразила сомнение, что в Турции соблюдаются принципы верховенства права.

Канцлер подчеркнула, что этот вопрос будет "играть центральную роль" во время рассмотрения заявки Турции на членство в Евросоюзе, сообщает AFP.

Накануне турецкие правоохранители задержали редактора оппозиционного издания Cumhuriyet  Мурата Сабунчу, а также провели обыски по месту жительства у руководства и журналистов данной газеты, которых подозревают в связях с "Рабочей партией Курдистана" и сторонниками проповедника Фетуллаха Гюлена.

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Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция ЕС Эрдоган Меркель ФРГ
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