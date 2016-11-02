Аресты журналистов в Турции повлияют на переговоры о вступление в ЕС – Меркель

Федеральный канцлер назвала задержание членов редакции турецкого издания Cumhuriyet "унижением свободы прессы".
"Меня и все правительство сильно настораживает, что свобода прессы и слова унижается снова и снова", – сказала глава немецкого правительства, комментируя задержание не менее десятка журналистов и руководителей газеты Cumhuriyet в среду, 2 ноября.
Меркель назвала преследования работников медиа "печальной тенденцией", а также выразила сомнение, что в Турции соблюдаются принципы верховенства права.
Канцлер подчеркнула, что этот вопрос будет "играть центральную роль" во время рассмотрения заявки Турции на членство в Евросоюзе, сообщает AFP.
Накануне турецкие правоохранители задержали редактора оппозиционного издания Cumhuriyet Мурата Сабунчу, а также провели обыски по месту жительства у руководства и журналистов данной газеты, которых подозревают в связях с "Рабочей партией Курдистана" и сторонниками проповедника Фетуллаха Гюлена.
Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану.
Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.ZN.UA