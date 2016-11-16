Арест Улюкаева может быть первым шагом в наступлении против Сечина – Bloomberg View

Путину больше не нравится "кумовской капитализм", который он построил.

Путин, вероятно, готовится пойти в наступление против Сечина, который стал слишком влиятельным. kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал четко понять, что чиновники больше не имеют иммунитета от коррупционных обвинений.

Однако, арест министра экономики Алексея Улюкаева все равно выделяется. Он ставит под вопрос будущее профессиональной команды технократов-экономистов, так же как и дальнейшую судьбу близкого друга Путина Игоря Сечина, который контролирует нефтяного гиганта "Роснефть".

Об этом на страницах Bloomberg View пишет обозреватель Леонид Бершидский. Он напоминает о ряде арестов высокопоставленных российских чиновников, которые произошли в России в последнее время. Однако Путин почти ничего не сделал для того, чтобы демонтировать коррумпированную систему, которая расцвела в России за время его правления. Вероятно, он не борется со взяточничеством, поскольку оно стало своеобразным клеем, который держал систему в куче все эти годы. Но очевидно, что после аннексии Крыма в 2014 году и обвала цен на нефть ему перестал нравиться "кумовской капитализм", который он больше не может себе позволить. Поэтому Путин хочет мобилизовать и милитаризировать россиян с помощью вымышленной угрозы с Запада, чтобы подготовить их к экономическим трудностям.

Путину были нужны крупные коррупционные расследования, чтобы провозгласить изменения. Чиновники и чиновники высокого ранга в правоохранительных органах были хорошими пешками, которыми можно пожертвовать. Их арест дал тему для впечатляющих заголовков, а их самих можно заменить. В то же время, Путину было нужно показательно наказать кого-то из своих близких соратников. Но поскольку лояльность к друзьям – один из главных его принципов, старые друзья из КГБ Владимир Якунин и Сергей Иванов ушли на пенсию, а не за решетку. Однако их увольнение все равно стало сообщением для элит: "Пришло время войны, поэтому или будьте полезными Путину, или прочь с его пути".

Но арест Улюкаева совсем не вписывается в этот шаблон. Путин был достаточно осторожным, чтобы не угрожать экономической команде в правительстве Дмитрия Медведева и в Центробанке. Зависимой от нефтяных доходов России нужен хороший экономический менеджмент. Министр финансов Антон Силуанов, министр экономики Алексей Улюкаев и глава Центробанка Эльвира Набиулина стали нужной командой.

В 2016 году российская экономика сократилась на 0,4%, что меньше прогнозируемого падения. Но Россия до сих пор не вернулась к росту, и без реформ ей это вряд ли удастся сделать. Улюкаев был либеральным экономистом, который начал свою карьеру с проведения радикальных реформ в начале 90-х. Для Путина он был одним из немногих доступных кадров, которые имеют опыт в такой работе. Арест Улюкаева стал сигналом, что ни у кого нет иммунитета. Но также это стало тревожным предвестником потенциальной нестабильности внутри путинской экономической команды в разгар трудных времен.

Конечно же, Улюкаева арестован с разрешения Путина. Однако, история все равно остается странной. Министр вряд ли бы стал действительно требовать от главы "Роснефти" взятку после того, как решение продать государственную долю в "Башнефть" уже утвердил президент. В это же время, следователи не предъявили никаких обвинений ни против нефтяной компании, ни против Сечина. Законность соглашения, несмотря на коррупционное дело против министра, который якобы незаконно ее разрешил, тоже не была отменена.

"Один бывший инсайдер из "Роснефти" сказал мне, что конечной мишенью расследования, вероятно, станет Сечин. Его постоянные попытки национализировать нефтяную промышленность давно тревожат независимых добытчиков нефти, которым удалось уцелеть, в частности "Лукойл". В то же время Путин пытается "проредить" свое ближайшее окружение. Не исключено, что президента тревожит диспропорциональное влияние Сечина", - пишет Бершидский.

Он добавляет, что в аресте Улюкаева есть логика, если он станет первым шагом в наступлении против главы "Роснефти". Но Сечин не уйдет без боя. Если он победит и сохранит контроль над нефтяным гигантом, тогда арест министра финансов лишь ослабит экономическую команду Путина, принеся лишь сомнительный пиар его антикоррупционной кампании, которая на самом деле лишь фикция.

Как собщалось ранее, Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест на два месяца. Вскоре после этого президент РФ Путин уволил министра в связи с "утратой доверия".

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").