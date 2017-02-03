Антиправительственные протесты в Румынии собрали более 220 тысяч человек

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Правительство отказывается идти на уступки протестующим.

В Бухаресте продолжаются антиправительственные протесты twitter.com/Deaglesun

на третий день антиправительственных протестов вышло более 220 тысяч человек. Протестующие пообещали продолжать акцию до отмены указов, которые ограничивают борьбу с коррупцией, сообщает Reuters

Правительство и социал-демократическая партия, которая ввела вызвавший протесты указ, переживают внутренние потрясения. Министр предпринимательской среды Флорин Жиану ушел в отставку, а сам разработчик скандального указа министр юстиции Флорин Иордаче временно сложил с себя обязанности.

Кроме того, вице-президент партии власти Михай Чирица потребовал от партии отозвать указ. При этом премьер-министр Сорин Гриндяну отрицает возможность отмены указа.

Омбудсмен Румынии Виктор Чиорбеа подал закон на проверку Конституционному суду. Суд должен принять решение о законности принятого правительством решения.

Ранее сообщалось, что в Румынии. Чиновник заявил, что принятия закона противоречит его убеждениям.

Вечером 1 февраля десятки тысяч людей вышли на акции протеста в Бухаресте. Большие протесты также проходят в румынских городах Клуж-Напока, Галаце, Яссы, Сибиу, Тимишоари, Бакеу и других.

Массовые протесты начались после решения правительства декриминализировать коррупционные преступления, ущерб которых составляет менее 50 тысяч евро. Кроме того, указ предполагает сокращения срока в два раза для людей старше 60 лет и тех, у кого есть маленькие дети.