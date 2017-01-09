Ансамбль Александрова набирает новых артистов взамен погибших по пути в Сирию

Хор Красной армии почти в полном составе погиб в Ту-154, разбившемся в Черном море. Артисты летели в Сирию, чтобы дать концерт на руинах Алеппо.

Хор Красной армии решил пополнить свой состав новыми артистами LSM.LV

Академический ансамбль песни и пляскиимени А.В.Александрова объявил конкурс на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета.

Согласно информации, размещенной на сайте ансамбля, конкурс пройдет с 16 по 25 января. К участию приглашаются лица от 18 до 45 лет, у которых есть академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности, а также учащиеся выпускных курсов.

Самолет военного ведомства Российской Федерации Ту-154 разбился на Рождество, 25 декабря после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека.

В самолете также летели 65 человек из военного ансамбля песни и пляски имени Александрова (более известного как "Хор Красной армии"). Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Военные артисты должны были дать новогодний концерт для российских оккупационных сил в Сирии. Также в самолете было девять журналистов телеканалов, запрещенных в Украине, и член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, известная похищениями украинских детей из оккупированного Донбасса и сотрудничеством с российской армией.