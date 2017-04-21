Аномальный снегопад накрыл Молдову

Премьер созывает срочное заседание правительства.

Снегопад добрался до Молдовы

Мощный снегопад накрыл 20 апреля не только часть Украины, но и соседнюю с нами Молдову.

Из-за непогоды в 17-ти районах страны обесточены 235 населенных пунктов. Зарегистрировано также около 300 случаев обрушения деревьев, вследствие чего повреждены десятки автомобилей. Для устранения последствий непогоды работают более 30 экипажей спасателей, а десятки бригад работников электросетей в экстренном режиме восстанавливают подачу электроэнергии в обесточенные хозяйства, сообщают молдовском Департаменте по ЧС, пишет "Укринформ".

Сейчас оценивают убытки, нанесенные снегопадом сельскому хозяйству. На 21 апреля созвано экстренное заседание правительства Молдовы.

Как сообщалось, циклон, пройдя всю Украину по диагонали через Харьков и Днепр, достиг Одессы. Север Одесской области засыпан снегом.