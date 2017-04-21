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Аномальный снегопад накрыл Молдову

21 апреля в 07:19

Премьер созывает срочное заседание правительства. 

апрель снег
Снегопад добрался до Молдовы
Мощный снегопад накрыл 20 апреля не только часть Украины, но и соседнюю с нами Молдову.

Из-за непогоды в 17-ти районах страны обесточены 235 населенных пунктов. Зарегистрировано также около 300 случаев обрушения деревьев, вследствие чего повреждены десятки автомобилей. Для устранения последствий непогоды работают более 30 экипажей спасателей, а десятки бригад работников электросетей в экстренном режиме восстанавливают подачу электроэнергии в обесточенные хозяйства, сообщают молдовском Департаменте по ЧС, пишет "Укринформ".

Сейчас оценивают убытки, нанесенные снегопадом сельскому хозяйству. На 21 апреля созвано экстренное заседание правительства Молдовы.

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Как сообщалось, циклон, пройдя всю Украину по диагонали через Харьков и Днепр, достиг Одессы. Север Одесской области засыпан снегом.

По материалам: ZN.UA , Укринформ ,
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Тэги Молдова снегопад Одесса непогода
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