Англичанин поймал на удочку гигантскую акулу

В управлении рыболовства Ирландии рыбу назвали настоящим чудовищем морских глубин.

На удочку попадалась уникальная акула Русская служба Би-би-си

Гигантскую шестижаберную акулу длиной около семи с половиной метров и весом около 680 кг поймал на удочку англичанин Бен Бонд, который рыбачил у берегов Ирландии.

Трофей - самая большая акула этого вида, когда-либо пойманная на удочку в Европе, пишет Русская служба Би-би-си.

Рыбак полтора часа в одиночку боролся с огромной акулой и все-таки смог поднять ее на поверхность, сфотографировать и отпустить в море. 26-летнему рыболову-любителю и раньше доводилось ловить акул, но такие крупные рыбины до этого случая ему еще не попадались.

В разговоре с журналистом Бен Бонд сказал, что не испытывал никакого страха, пока выуживал гигантскую акулу, и даже заглянул прямо в ее челюсти, которые, по его словам, были "очень массивными". В управлении по делам рыболовства Ирландии назвали рыбину "настоящим чудовищем морских глубин".

"Поскольку акулу выпустили и она не была взвешена на берегу, точный вес ее назвать сложно. Тем не менее, похоже, что эта акула - одна из самых больших рыб, когда-либо пойманных на удочку в Европе", - сказала представитель ведомства.

Шестижаберная акула - самая крупная акула из семейства многожаберных. Она обитает на больших глубинах и питается главным образом рыбой, в том числе меньшими по размеру собратьями, но иногда охотится и на тюленей.

Ранее считалось, что размеры шестижаберных акул не превышают 5,5 метра.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили необычную "акулу-ниндзя", которая обитает на большой глубине в Тихом океане близ Центральноамериканских берегов.