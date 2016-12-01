Amnesty International осудила Беларусь за расстрел почти всех приговоренных к смерти

В ноябре белорусская власть устроила "зачистку смертников", тайно казнив нескольких приговоренных к высшей мере наказания.

Правозащитники осудули внезапные убийства приговоренных к смерти в Беларуси

Правозащитники международной организацииосудили власть Беларуси за скорое приведение в исполнение нескольких смертельных приговоров в минском СИЗО №1.

Как сообщается на сайте организации, начиная с 5 ноября в Минске были расстреляны по меньшей мере двое приговоренных к смерти граждан. Есть вероятность, что жертвой расстрела стал еще один приговоренный к высшей мере наказания. В начале месяца в Беларуси насчитывалось 4 приговоренных к казни гражданина.

"Зачистка смертников – ужасающая мера для любой страны, но особенно постыдно, что в Беларуси смертные приговоры обычно приводятся в исполнение тайно, а расстрел может произойти в любое время", — заявила в связи с этим координатор кампаний по Беларуси в Amnesty International Айша Джанг.

По ее словам, вслеск числа казней был неожиданным, поскольку Беларусь, как считали многие, идет к отмене данной меры наказания.

По информации белорусских активистов, за минувший месяц были расстреляны Сергей Хмелевский и Иван Кулеш, а также, по всей видимости – Геннадий Яковицкий. Судьба еще одного приговоренного – Сергея Вострикова – вызывает у правозащитников беспокойство.

Отмечается, что с ноября 2014 года в Беларуси был казнен всего один человек. 18 апреля был приведен в исполнение смертельный приговор в отношении Сергея Иванова.

"Amnesty International выступает против смертной казни во всех случаях и при всех обстоятельствах. Смертная казнь нарушает право на жизнь, признанное Всеобщей декларацией прав человека, и является высшим проявлением жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания", – резюмируется в сообщении организации.

В апреле прошлого года Amnesty International потребовала провести расследование казней украинских военнослужащих, схваченных боевиками ОРДЛО.

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