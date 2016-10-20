Amnesty International обвинила Россию в целенаправленных ударах по населению Алеппо

Удары сирийской и российской авиации по жилым кварталам и больницам – это часть продуманной военной стратегии по опустошению города, заявили правозащитники.

Amnesty International призвала Генассамблею ООН остановить Путина и Асада в Сирии facebook/AleppoAMC

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению

В обращении к Генассамблее ООН, обнародованном на сайте организации, правозащитники указывают, что обнародованные спутниковые снимки, на которых видны масштабные разрушения, а также свидетельства гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в осадженном городе, указывают на то, что сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации "бессердечно" атаковали жилые дома, больницы, школы, рынки и мечети.

Согласно выводам Amnesty International, данные атаки являются частью продуманной военной стратегии, направленной на опустошение города, ради того, чтобы взять его под свой контроль. В некоторых эпизодах бомбардировок имеются доказательства применения силами Асада и РФ кассетных бомб российского производства.

Как отметила заместитель директора по исследованиям в региональном офисе Amnesty International в Бейруте Линн Маалуф, бездействие мирового сообщества перед лицом жестоких нарушений в Алеппо должно прекратиться, а Генассабмлея ООН – продемонстрировать способность действовать там, где потерпел неудачу Совбез ООН. По ее словам, сегодня на карту поставлен авторитет всей организации.

В обращении также указывается, что РФ, являясь постоянным членом Совбеза, при поддержке Китая систематически блокировала любые действия, которые позволили бы признать сирийское правительство ответственным за нарушение гуманитарного права. В частности – в октябре РФ заблокировала в Совбезе французскую резолюцию с требованием прекратить удары по Алеппо.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.