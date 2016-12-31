Американский сенатор Маккейн проведет слушания о российской киберугрозе – СМИ

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Мероприятие пройдет с участием руководителей разведслужб США.

Маккейн собирает слушания по поводу российских хакеров Багнет

Председатель комитета Сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн намерен 5 января организовать слушания по вопросу российской киберугрозы.

Планируется, что на слушаниях выступят директор Нацразведки США Джеймс Клаппер, глава Кибернетического командования США Майк Роджерс, замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что слушания продут на той же не неделе, на которой информацию о российских хакеров от разведки намерен услышать и избранный президент Дональд Трамп.

Напомним, что ранее другой сенатор, Линдси Грэм анонсировал усиление санкций в отношении России, которые, по сего словам, затронут и лично президента РФ Владимира Путина.

И Грэм, и Маккейн назвали новые санкции в отношении России, введенные в четверг, 29 декабря, недостаточными и намерены добиваться их ужесточения.

29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.