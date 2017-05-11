Американский ПЕН-центр инициировал международную кампанию за освобождение Сенцова

Интеллектуалы призвали Тиллерсона добиватьсяь освобождения украинского режиссера.

В поддержку Сенцова выступили режиссеры "Плаксы" и "Неба над Берлином" STR

Американский ПЕН-центр запустил, которого незаконно осудили и удерживают на территории Российской Федерации.

Известные писатели, художники, режиссеры, продюсеры подписали открытое письмо к государственному секретарю США Рексу Тиллерсону с призывом добиваться освобождения Сенцова.

"Уважаемый господин секретарь! Мы, писатели, художники, режиссеры и продюсеры, присоединяемся к ПЕН-Америка и выражаем протест против необоснованного лишения свободы нашего колеги - украинского писателя, кинорежиссера и активиста Олега Сенцова. Просим вас выступить со своими российскими коллегами за его немедленное освобождение", – сказано в письме, опубликованном на официальном сайте американского ПЕН-центра.

Его подписали уже 85 человек, среди которых известные режиссеры Вим Вендерс, Джон Уотерс, Бертран Тавернье, Фолькер Шлендорф, писатель Салман Рушди и другие.

Ранее Американский ПЕН-центр присудил Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит "Свобода писать", которую традицонно вручают узникам совести.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима.