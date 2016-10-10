Американский эсминец USS Mason попал под обстрел у берегов Йемена

В направлении американского корабля USS Mason в течение часа были выпущены две ракеты, заявил Пентагон.

Пострадавших в результате обстрела эсминца нет

Обе ракеты, направленные в направлении американского эсминца у берегов Емена , упали в море, так и не достигнув корабля. Пострадавших или разрушений в результате обстрела нет.

Как сообщили ВМС США, ракеты были направлены с территории, контролируемой повстанцами-хуситами.

Повстанцы-хуситы - шиитская группировка, действующая на территории Йемена, которая пользуется поддержкой Ирана. В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию против повстанцев. В апреле прошлого года коалиция приступила к воздушным ударам по позициям хуситов.

В Йемене продолжаются военные действия между захватившими власть повстанцами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха, с одной стороны, и частью армии на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией - с другой. В результате конфликта в Йемене погибли более 6200 мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и вся страна, у которой самая слабая экономика в арабском мире, оказалась на пороге массового голода.