Американский эсминец сделал предупредительные выстрелы в сторону иранских кораблей

Корабли Корпуса стражей Исламской революции подошли к судну ВМС США в Ормузском проливе.
По данным Reuters, 8 января четыре судна Корпуса стражей Исламской революции "с высокой скоростью" приближались к эсминцу USS Mahan, когда тот начал стрелять.
Инцидент произошел в Ормузском проливе, который расположен между Оманским и Персидским заливами.
По словам анонимных представителей властей США, иранские суда не отреагировали на радиозапросы о снижении скорости.
Американский эсминец, сопровождавший два других корабля, также выпустил дымовые сигнальные ракеты, а вертолет ВМС сбросил плавучую дымовую шашку, сообщают источники.
В августе 2016 года американский патрульный корабль "Шквал" сделал три предупредительных выстрела, когда иранский военный катер подошел к нему на расстояние в 200 метров. Инцидент произошел в северной части Персидского залива.Голос Америки (русская служба) , Reuters ,