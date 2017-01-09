Американский эсминец сделал предупредительные выстрелы в сторону иранских кораблей

Корабли Корпуса стражей Исламской революции подошли к судну ВМС США в Ормузском проливе.

Эсминец USS Mahan отпугнул иранские корабли shipspotting.com

Корабль ВМС США сделал три предупредительных выстрела в сторону иранских судов в, сообщает оборонное ведомство США.

По данным Reuters, 8 января четыре судна Корпуса стражей Исламской революции "с высокой скоростью" приближались к эсминцу USS Mahan, когда тот начал стрелять.

Инцидент произошел в Ормузском проливе, который расположен между Оманским и Персидским заливами.

По словам анонимных представителей властей США, иранские суда не отреагировали на радиозапросы о снижении скорости.

Американский эсминец, сопровождавший два других корабля, также выпустил дымовые сигнальные ракеты, а вертолет ВМС сбросил плавучую дымовую шашку, сообщают источники.

В августе 2016 года американский патрульный корабль "Шквал" сделал три предупредительных выстрела, когда иранский военный катер подошел к нему на расстояние в 200 метров. Инцидент произошел в северной части Персидского залива.