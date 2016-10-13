Американский эсминец нанес ракетные удары по позициям хуситов в Йемене

Это первые ракетные удары США по хуситам с начала войны в Йемене. Они стали ответной мерой на запуск повстанцами трех ракет по эсминцу США "USS Mason".

Эсминец «USS Mason» уничтожил все три цели повстанцев

Американские военные в Йемене нанесли точечные ракетные удары по трем радиолокационным станциям повстанцев-хуситов после того, как эсминец США и сопровождающий его корабль во второй раз за неделю были обстреляны.

"По предварительным данным, объекты уничтожены. Эти удары были предприняты, как мера самообороны наших моряков, кораблей и нашей свободы навигации в стратегическом Баб-эль-Мандебском проливе", - сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

Кук отметил, что удары стали ответной мерой на запуск повстанцами в течение четырех дней трех ракет в направлении американского эсминца "USS Mason".

Он также добавил, что атака на объекты шиитских повстанцев была одобрена президентом США Бараком Обамой по предложению министра обороны страны Эштона Картера и главы объединенного комитета начальников штабов Джозефа Данфорда.

Несшие боевое дежурство военные корабли США не пострадали - ракеты упали в море, сообщил источник агентству Reuters.

Питер Кук подчеркнул, что американское командование сохраняет за собой право защищать свои корабли и будет реагировать на угрозы своевременно и надлежащим образом.

Повстанцы-хуситы - шиитская группировка, действующая на территории Йемена, которая пользуется поддержкой Ирана. В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию против повстанцев. В апреле прошлого года коалиция приступила к воздушным ударам по позициям хуситов.

В Йемене продолжаются военные действия между захватившими власть повстанцами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха, с одной стороны, и частью армии на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией - с другой. В результате конфликта в Йемене погибли более 6200 мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и вся страна, у которой самая слабая экономика в арабском мире, оказалась на пороге массового голода.