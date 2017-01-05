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Американским солдатам разрешили носить бороды и дреды

5 января в 09:33

Ношение бороды, косичек, дредов и даже тюрбана возможно по религиозным соображениям.

Армия США
В США появятся бородатые солдаты
topwar.ru
Военнослужащие армии США смогут носить тюрбаны, косички, бороды и дреды, если это объясняется религиозными соображениями. Ранее для  этого необходимо было особое разрешение секретариата Вооруженных сил США, а сейчас достаточно одобрения командира воинской части, следует из письма, которое секретарь армии США Эрик Фаннинг направил в Конгресс страны, сообщает турецкое информагентство Анадолу.

Разрешение может быть отменено, если командование сочтет, что военный не искренен в своей вере или же предоставляет какую-либо опасность.

Что касается косичек и дредов, то это распространеятся на женщин-военнослужащих. Носить их можно при условии,  что волосы будут иметь приемлемую длину.

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Такие изменения в требования к внешнему виду военнослужащих были внесены по просьбе военнослужащих индийского происхождения (они выиграли это право в суде), но коснутся и мусульман и иудеев.

По материалам: Анадолу
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Тэги военнослужащие США разрешение религия
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