Американским солдатам разрешили носить бороды и дреды

Ношение бороды, косичек, дредов и даже тюрбана возможно по религиозным соображениям.
Разрешение может быть отменено, если командование сочтет, что военный не искренен в своей вере или же предоставляет какую-либо опасность.
Что касается косичек и дредов, то это распространеятся на женщин-военнослужащих. Носить их можно при условии, что волосы будут иметь приемлемую длину.
Такие изменения в требования к внешнему виду военнослужащих были внесены по просьбе военнослужащих индийского происхождения (они выиграли это право в суде), но коснутся и мусульман и иудеев.Анадолу