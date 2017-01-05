Американским солдатам разрешили носить бороды и дреды

Ношение бороды, косичек, дредов и даже тюрбана возможно по религиозным соображениям.

В США появятся бородатые солдаты topwar.ru

Военнослужащие армии США смогут носить тюрбаны, косички, бороды и дреды, если это объясняется религиозными соображениями. Ранее для этого необходимо было особое разрешение секретариата Вооруженных сил США, а сейчас достаточно одобрения командира воинской части, следует из письма, которое секретарь армии США Эрик Фаннинг направил в Конгресс страны, сообщает турецкое информагентство Анадолу.

Разрешение может быть отменено, если командование сочтет, что военный не искренен в своей вере или же предоставляет какую-либо опасность.

Что касается косичек и дредов, то это распространеятся на женщин-военнослужащих. Носить их можно при условии, что волосы будут иметь приемлемую длину.

Такие изменения в требования к внешнему виду военнослужащих были внесены по просьбе военнослужащих индийского происхождения (они выиграли это право в суде), но коснутся и мусульман и иудеев.