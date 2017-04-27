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Американские военные успешно испытали межконтинентальную ракету

27 апреля в 07:08

Запуск ракеты является демонстрацией возможностей ядерного сдерживания.

Баллистическая ракета
Американцы запустили баллистическую ракету
Военные США провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Пуск был производен в качестве демонстрации возможностей Соединенных штатов по ядерному сдерживанию.

Пуск был произведен с военной базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета преодолела 4,2 тыс. миль и достигла военной базы на атолле Кваджалейн  в архипелаге Маршалловых островов в Тихом океане, пишет United Press International.

Ранее сообщалось, что Соединенные штаты Америки в мае намерены протестировать свои системы противоракетной обороны, чтобы проверить их способность эффективно сбивать ракеты, в том числе ракеты, которые может выпустить КНДР. Учения будут проводиться в два этапа в Тихом океане, в них также примет участие Япония. 

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Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты.  Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета КНДР США запуск ядерный
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