Американские ВМС приняли на вооружение атакующую подводную лодку

"Крестной матерью" подлодки USS Illinois стала Мишель Обама.
По официальной информации, стоимость нового американского подводной лодки составляет ,7 млрд. Подводный корабль принадлежит к классу подлодок "Вирджиния", одному из самых технологичных в мире. Теперь на вооружении американских ВМС состоят 12 таких кораблей.
Как сообщалось, субмарина был спущена на воду в конце августа 2016 года. Лодки данного класса предназначены для борьбы с вражескими субмаринами на глубине, а также для проведения прибрежных операций. "Иллинойс", длина которой составляет около 115 метров, вмещает до 130 членов экипажа и несет на своем борту высокоточные крылатые ракеты большой дальности.Укринформ