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Американские ВМС приняли на вооружение атакующую подводную лодку

29 октября в 22:44

"Крестной матерью" подлодки USS Illinois стала Мишель Обама.

подводная лодка
Нова подводная лодка обощлась в 2,7 млрд
wikipedia
Американские военно-морские силы пополнились новейшей подводной лодкой USS Illinois. Она относится к классу атакующих, может выполнять спецоперации и иметь на вооружении ракеты класса "Томагавк". Лодка принята на вооружение на официальной церемонии на базе ВМС в Гротоне (штат Коннектикут). "Крестной матерью" подлодки стала супруга президента США Мишель Обама, сообщает Укринформ. 

По официальной информации, стоимость нового американского подводной лодки составляет ,7 млрд. Подводный корабль принадлежит к классу подлодок "Вирджиния", одному из самых технологичных в мире. Теперь на вооружении американских ВМС состоят 12 таких кораблей. 

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Как сообщалось, субмарина был спущена на воду в конце августа 2016 года. Лодки данного класса предназначены для борьбы с вражескими субмаринами на глубине, а также для проведения прибрежных операций. "Иллинойс", длина которой составляет около 115 метров, вмещает до 130 членов экипажа и несет на своем борту высокоточные крылатые ракеты большой дальности. 

По материалам: Укринформ
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