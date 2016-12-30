Американские сенаторы заявили о недостаточности санкций в отношении России

Республиканцы Маккейн и Грэм считают, что меры Обамы "давно уже перезрели"

Сенаторы-республиканцы считают, что новые антироссийские санкции мягковаты Primakov / Depositphotos

Американские сенаторы, республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм назвали новые санкции в отношении России , введенные в четверг, 29 декабря, недостаточными и намерены добиваться их ужесточения.

"Меры, принятые администрацией Обамы сегодня (в четверг, 29 декабря - ред), уже давно перезрели. И в конце концов, это недостаточная плата для России за её наглое нападение на американскую демократию", - сказано в совместном заявлении двух сенаторов, сообщает "Укринформ".

Грэм и Маккейн намерены "возглавить усилия в новом Конгрессе, чтобы ввести более жесткие санкции против России".

Напомним, что американские власти заявили о высылке из США 35 российских дипломатов и членов их семей.

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также два россиянина (очевидно, хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Abyrvaig, Abyrvalg ,Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) и Евгений Богачев (никнеймы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.