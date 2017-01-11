Американские сенаторы инициировали новые санкции против России

Авторами законопроекта выступили республиканец Маккейн и демократы Кардин и Менендес.
"Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против России за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров", – заявил сенатор-демократ Бен Кардин на пресс-конференции в Вашингтоне.
Сенатор уточнил, что санкции затронут лиц, причастных к организации кибератак на США, коррупции, нарушению прав человека, "использованию фейковых новостей в качестве оружия", вооруженной агрессии против Украины и Грузии, военным преступлениям в Сирии.
"Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке", – подчеркнул Кардин, уточнив, что санкции будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн, в свою очередь, заявил, что Конгресс США должен "пресечь действия РФ в Украине и Сирии вне зависимости от позиции избранного президента Дональда Трампа".
Авторами законопроекта выступили республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.
Накануне сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Сенат не поддержит возможные инициативы президентской администрации Дональда Трампа по ослаблению санкций против России.
Его коллега-демократ Линдси Грэм заявил, что Конгресс в 2017 году будет работать над усилением санкционного давления на РФ в связи с кибератаками на США.
В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.
Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.ZN.UA , РИА Новости , Голос Америки (Українська служба) ,