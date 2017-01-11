Американские сенаторы инициировали новые санкции против России

Авторами законопроекта выступили республиканец Маккейн и демократы Кардин и Менендес.

Новые санкции США предусматривают отказ в визах и доступе к американской банковской системе palinchak / Depositphotos

Группа американских сенаторов во вторник, 10 января, зарегистрировала новый законопроект оза кибератаки на политические институты США.

"Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против России за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров", – заявил сенатор-демократ Бен Кардин на пресс-конференции в Вашингтоне.

Сенатор уточнил, что санкции затронут лиц, причастных к организации кибератак на США, коррупции, нарушению прав человека, "использованию фейковых новостей в качестве оружия", вооруженной агрессии против Украины и Грузии, военным преступлениям в Сирии.

"Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке", – подчеркнул Кардин, уточнив, что санкции будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, в свою очередь, заявил, что Конгресс США должен "пресечь действия РФ в Украине и Сирии вне зависимости от позиции избранного президента Дональда Трампа".

Авторами законопроекта выступили республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

Накануне сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Сенат не поддержит возможные инициативы президентской администрации Дональда Трампа по ослаблению санкций против России.

Его коллега-демократ Линдси Грэм заявил, что Конгресс в 2017 году будет работать над усилением санкционного давления на РФ в связи с кибератаками на США.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.