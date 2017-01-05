Американские сенаторы готовят законопроект о новых санкциях против РФ

Санкции связаны с кибератаками на США, вооруженной агрессией против Украины и военными престплениями в Сирии.

Законопроект о новых санкциях США против РФ обнародуют в ближайшие дни wallpaperstop.biz

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект ов связи с хакерскими атаками на американские политические институты, а также действиями в Украине и Сирии.

Член сенатского Комитета по международным отношениям демократ Бен Кардин сообщил журналистам на Капитолийском холме во вторник, 3 января, что он работает над законопроектом вместе с крупной группой представителей обеих партий, передает "Голос Америки".

Сенатор также выразил надежду, что текст законопроекта буде обнародован на этой неделе.

"Это будет всеобъемлющий законопроект, содержащий разрешение на введение Конгрессом новых санкций против России", – отметил Кардин, уточнив, что законопроект, в первую очередь, вызван кибератаками на американские политические институты. Но в нем будет уделено внимание и агрессивным действиям РФ в Восточной Европе, в том числе в Украине, а также в Сирии.

Сенатор не стал уточнять, обяжет ли законопроект избранного президента Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ, или же закрепит на законодательном уровне санкции, введенные накануне действующим главой государства Бараком Обамой.

"Законопроект дополнит действия Белого дома и пойдет дальше", – заверил Кардин.

Накануне сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Сенат не поддержит возможные инициативы президентской администрации Дональда Трампа по ослаблению санкций против России.

Его коллега-демократ Линдси Грэм заявил, что Конгресс в 2017 году будет работать над усилением санкционного давления на РФ в связи с кибератаками на США.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.