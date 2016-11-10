Американские мусульмане призвали Трампа соблюдать их права

Мусульмане не собираются покидать США или изолироваться внутри страны.

Мусульмане хотят от Трампа толерантности ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Глава крупнейшей мусульманской организации США - Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Нихад Авад, призвал победителя президентских выборовуважать права мусульман.

"Независимо от того, кто победил на выборах, американские мусульмане продолжат жить в этой стране. Мы не собираемся покидать страну или изолироваться", - сказал Авад, сообщает агентство Анадолу.

Авад подчеркнул, что американские мусульмане не являются приверженцами исламского радикализма и выступают за соблюдение прав и свобод всех граждан США.

В сообщении отмечается, что в предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно озвучивал негативные высказывания в адрес мусульман. В частности, он предложил не пускать мусульман в США и закрыть мечети, функционирующие на американской территории.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.