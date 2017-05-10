Американские демократы призвали назначить спецпрокурора по расследованию связей Трампа с РФ

В Белом доме настаивают, что Трамп с Россией не связан.

В сенате США развивают тему Трампа и РФ

Глава фракции Демократической партии в Сенате США Чарльз Шумер призвал назначить специального прокурора, который занялся бы расследованием связей команды президента Дональда Трампа с Россией. Как заявил Шумер в среду, 10 мая, прокурор должен быть "мужественным" и "независимым", а само расследование нужно проводить "как можно дальше от этого Белого дома", пишет DW.

Ранее о необходимости назначить спецпрокурора заявляли демократы Кирстен Гиллибранд и Бил Нельсон . А Шумер отметил, что сказал Трампу о том, что увольнение главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми - это "большая ошибка".

В Белом доме же 9 мая заявили, что у Трампа нет бизнеса или других контактов с РФ, сообщает ВВС.

Напомним, что вечером 9 мая Трамп уволил с должности директора ФБР Коми.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.