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Американские демократы призвали назначить спецпрокурора по расследованию связей Трампа с РФ

10 мая в 06:51

В Белом доме настаивают, что Трамп с Россией не связан.

Сенат США
В сенате США развивают тему Трампа и РФ
Глава фракции Демократической партии в Сенате США Чарльз Шумер призвал назначить специального прокурора, который занялся бы расследованием связей команды президента Дональда Трампа с Россией. Как заявил Шумер в среду, 10 мая, прокурор должен быть "мужественным" и "независимым", а само расследование нужно проводить "как можно дальше от этого Белого дома", пишет DW.

Ранее о необходимости назначить спецпрокурора заявляли демократы Кирстен Гиллибранд и Бил Нельсон . А Шумер отметил, что сказал Трампу о том, что увольнение главы Федерального бюро расследований  Джеймса Коми - это "большая ошибка".

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В Белом доме же 9 мая заявили, что у Трампа нет бизнеса или других контактов с РФ, сообщает ВВС.

Напомним, что вечером 9 мая Трамп уволил с должности директора ФБР Коми. 

Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

 

По материалам: BBC , Deutsche Welle (Русская редакция) ,
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Тэги расследование Россия ФБР Трамп
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