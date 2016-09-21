Американские бомбардировщики совершили облет Южной Кореи

Это уже второе появление американской военной авиации в небе над Южной Кореей за последний месяц.

Два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B второй раз совершили облет территории Южной Кореи после ядерного испытания в КНДР, проведенного в начале сентября, сообщает Радио Свобода.

Полет был задуман как демонстрация силы и привязанности "защищать и сохранять безопасность на Корейском полуострове и в регионе", заявили в ВВС США. Такие облеты носят обычный характер в тех случаях, когда на Корейском полуострове усиливается напряженность.

Один самолет, который дислоцируется на Гуаме, приземлился 21 сентября на военно-воздушной базе в 120 километрах от границы с Северной Кореей.

США также поднимали в воздух два бомбардировщика B-1B над Южной Кореей, после того, как КНДР провела свое пятое и самое мощное ядерное испытание 9 сентября.

Самолет B-1B, еще известный как Rockwell B-1 Lancer — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Был разработан в 1960-х годах для замены дозвуковых Boeing B-52 Stratofortress, но последние используются в ВВС Соединенных Штатов и сегодня. В модификации версии бомбардировщика (B-1B) реализована концепция маловисотного прорыва ПВО посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности и применением технологий радиолокационной малозаметности и максимальной скоростью 1,25 маха.





Ранее сообщалось, что КНДР провела самое крупное испытание ядерного оружия после чего Совет Безопасности ООН объявила о новых санкциях против КНДР.

20 сентября в Пхеньяне заявили, что провели "успешное" испытание нового ракетного двигателя для запуска спутников. Космические запуски Северной Кореи рассматриваются как прикрытия для испытаний баллистических ракет, поскольку КНДР пытается создать ядерное оружие и средства его доставки дальнего радиуса действия.

Новый шантаж мира атомом со стороны КНДР — это, видимо, попытка Пхеньяна как можно больше дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове именно во время нарастания политической напряженности в президентской кампании в США, пишет Виктор Каспрук на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина". "В общем, эта коммунистическая страна повторяет политику Москвы, которая нацелена на изменение мирового порядка. Но делает это несколько иначе. А в конечном итоге Россия и КНДР помогают друг другу", - пишет Каспрук. Подробнее читайте в материале Виктора Каспрука "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом".