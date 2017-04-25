Топ Новости
<
>

Американская атомная подводная лодка подошла к берегам Южной Кореи

25 апреля в 12:15

Субмарина присоединится к группе авианосца "Карла Винстона", когда тот прибудет к полуострову.

Подводная лодка субмарина США
Американская субмарина подошла к берегам Корейского полуострова на фоне напряжения с КНДР
pinterest.com
Атомная подводная лодка USS Michigan, которая вооружена ракетами, подошла к берегам Корейского полуострова на фоне роста напряжения в регионе. Планируется, что субмарина примкнет к группе под управлением авианосца "Карла Винстона", которая направляется в территориальные воды Южной Кореи, сообщает BBC.

На борту подводной лодки находятся 154 крылатые ракеты типа "Томагавк", которые ранее использовались для удара по сирийской авиабазе.

Читайте также: В КНДР прошли самые большие учебные стрельбы в истории страны – СМИ
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на очередные испытания ядерного оружия в КНДР введением новых санкций против северокорейского режима.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги КНДР Корея субмарина США
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.67
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...