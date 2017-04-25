Американская атомная подводная лодка подошла к берегам Южной Кореи

Субмарина присоединится к группе авианосца "Карла Винстона", когда тот прибудет к полуострову.

Американская субмарина подошла к берегам Корейского полуострова на фоне напряжения с КНДР pinterest.com

Атомная подводная лодка USS Michigan, которая вооружена ракетами, подошла к берегам Корейского полуострова на фоне роста. Планируется, что субмарина примкнет к группе под управлением авианосца "Карла Винстона", которая направляется в территориальные воды Южной Кореи, сообщает BBC

На борту подводной лодки находятся 154 крылатые ракеты типа "Томагавк", которые ранее использовались для удара по сирийской авиабазе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на очередные испытания ядерного оружия в КНДР

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.