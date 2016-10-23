Американцы предъявили обвинение задержанному в Чехии россиянину

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Евгению Никулину вменяют кражу информации из компьютеров LinkedIn.

Власти США предъявили официальное обвинение гражданину России Евгению Никулину которого задержали в Чехии по подозрению в совершению хакерских атак на сайты американских компаний, сообщает "Радио Свобода".

По информации Минюста США, Никулину предъявили обвинение в во взломе и краже информации с компьютеров сервиса LinkedIn и ряда других американских компаний.

По данным прокуроров, Никулин отправил программу на компьютер сотрудника LinkedIn, похитил имя пользователя и пароль сотрудника, использовал их для доступа к компьютерам компании в 2012 году.

Россиянина также обвиняют во взломе двух других компаний, Dropbox и Formspring, и в сговоре с целью продажи похищенных имен пользователей, паролей и адресов электронной почты клиентов Formspring.

В обвинительном акте отмечается, что в Никулина были три неназванных сообщники, один из которых предложил продать похищенную информацию о пользователях Formspring за 5500 евро.

О задержании россиянина правоохранительные органы Чехии сообщили 18 октября.

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США.Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.