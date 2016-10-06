"Аль-Каида" может готовить атаки на Европу – британский министр Фэллон

Террористическая сеть представляет "очень реальную угрозу" для Великобритании и Европы.

"Аль-Каида" до сих пор жива и здорова в Афганистане, в Сирии и Йемене

Террористическая организация "Аль-Каида" готовит нападения на Великобританию и Европу, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.

Возрождающаяся "Аль-Каида" готовит нападения против Великобритании с новой силой, в то время, как "Исламское государство" находится сейчас под серьезным давлением.

Министр обороны страны Майкл Фэллон подтвердил изданию, что террористическая сеть представляет "очень реальную угрозу" для Великобритании и Европы.

Согласно информации издания, сирийское ответвление "Аль-Каиды" "Джебхат ан-Нусра" рассматривается как самый мощный террористический фронт. В Великобритании полагают, что организация активно работает над планами атак на Европу.

Феллон сообщил, что ""Аль-Каида" до сих пор жива и здорова в Афганистане, в Сирии, Йемене и в других местах".

Сообщалось, что с начала 2016 года в результате терактов уже погибли 172 европейца.

Так, за два года теракты в Европе забрали жизни 443-х человек.

Напомним, что Франция недавно снова стала жертвой террористов. Вечером 14 июля во время празднования Дня взятия Бастили на Английской набережной Ниццы грузовик въехал в толпу людей. Жертвами теракта стали более 80 человек, десятки раненых находятся в критическом состоянии. Среди погибших есть гражданин Украины, еще один ранен.

13 ноября 2015 года Париж потрясла серия террористических актов. Неизвестные открыли стрельбу в нескольких районах города, в том числе в ресторане Le Petit Cambodge. Кроме того, около стадиона Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, прозвучали три взрыва. На стадионе находился президент Франции Франсуа Олланд. Также террористы захватили заложников на рок-концерте в театре Bataclan. В результате терактов погибли 129 человек, более 350 получили ранения.