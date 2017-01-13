Активисты заявляют о готовности к срыву инаугурации Трампа

Представители групп DisruptJ20 и Black Lives Matter готовы заблокировать дороги и пункты пропуска к месту проведения церемонии 20 января.

В день инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне пройдут акции протеста

В США тысячи демонстрантов планируют устроить в Вашингтоне акцию протеста 20 января, чтобы сорвать инаугурацию новоизбранного президента страны

Среди протестующих – представители групп DisruptJ20 и Black Lives Matter. Они планируют заблокировать в день инаугурации все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии. В частности, будут перекрыты пункты пропуска рядом с Капитолием и вдоль Пенсильвания-аваеню. Протестующие также собираются устроить демонстрации и заблокировать дороги, чтобы помешать проведению традиционного инаугурационного бала.

"Мы хотим увидеть восстание, которое закипит в этом городе и по всей стране", - сообщил агентству Reuters организатор акции Дэвид Терстон.

Демонстранты обещают и другие "сюрпризы" в день принятия Трампом присяги, но опасаются столкновений с поклонниками новоизбранного президента. Разрешение на проведение различных акций в Вашингтоне в день инаугурации Трампа получили 27 инициативных групп. Это в четыре раза больше, чем выдавалось в дни инаугураций предыдущих президентов США.

Церемонию планируют посетить 800 тысяч зрителей, обеспечивать правопорядок будут 15 тысяч полицейских. Исполняющий обязанности шефа полиции округа Колумбия Питер Ньюшем сообщил о том, что правоохранители готовы к возможным попыткам срыва церемонии.

Ни сам Дональд Трамп, ни его команда пока не комментировали планы протестующих.

Как сообщалось ранее, победа на выборах республиканца Дональда Трампа привела к массовым протестам в США. В начале ноября протестные акции прошли в Окленде, Лос-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.

11 ноября во время акций протеста в Калифорнии задержали не менее 196 человек.