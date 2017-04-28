Аграмунту официально высказали недоверие в ПАСЕ

Президенту ПАСЕ запретили осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации.
Представители бюро отметили, что Аграмунт не пришел на заседание не указав причин, потому недоверие объявлено заочно. Также в ПАСЕ отметили, что "стандарты и принципы Парламентской ассамблеи важнее, чем интересы частного лица".
Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.
Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.ZN.UA