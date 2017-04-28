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Аграмунту официально высказали недоверие в ПАСЕ

28 апреля в 14:41

Президенту ПАСЕ запретили осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации.

Педро Аграмунт президент ПАсе
Аграмунт не посетил заседания, на котором ему высказали недоверие
assembly.coe.int
Парламентская ассамблея Совета Европы официально высказали недоверие президенту организации Педро Аграмунту. Теперь он не может осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации, сообщается на сайте ПАСЕ.

Представители бюро отметили, что Аграмунт не пришел на заседание не указав причин, потому недоверие объявлено заочно. Также в ПАСЕ отметили, что "стандарты и принципы Парламентской ассамблеи важнее, чем интересы частного лица".

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Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ПАСЕ Ассамблея Европа недоверие
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