Аграмунт согласовал условия своей отставки с поста главы ПАСЕ - СМИ

Президент ПАСЕ не будет принимать участие в заседаниях Ассамблеи в ближайшие дни.

Испанец Аграмунт хочет "сохранить лицо" перед своим королем assembly.coe.int

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европыв четверг, 27 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в ПАСЕ.

По данным издания, Аграмунт готов добровольно сложить полномочия после выступления короля Испании Фелипе VI в зале заседаний. Главы политических групп, в свою очередь, пообещали не блокировать участие президента ПАСЕ в работе "королевской панели".

По информации издания, возможность "сохранить лицо" перед королем была единственным условием, которое глава ПАСЕ выдвинул депутатам для ухода с должности.

Аграмунт не будет принимать участие в работе ПАСЕ до пятницы, за исключением одного часа в чевтерг, когда он приведет короля в зал и будет слушать его на своем месте в президиуме. Далее он проводит монарха на родину, а после закрытия сессии официально объявит об отставке.

Письменное заявление Аграмунт привезет на заседание Бюро ПАСЕ в Праге 29 мая. Уже в июне Ассамблея сможет избрать нового президента.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Перед этим делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.