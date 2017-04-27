Аграмунт не уйдет в отставку в пятницу, но в дальнейшем ее не избежать – вице-президент ПАСЕ

Логвинский говорит, что решение отставки не будут рассматривать в пятницу.

Аграмунт сможет продержаться на своей должности еще немного, но его отставка неизбежна assembly.coe.int

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский говорит, что в эту пятницу вопрос отставки президента ПАСЕрассматриваться не будет. Однако Логвинский убежден, что в дальнейшем Аграмунту не удастся избежать отставки, сообщает " УНИАН ".

Решение не будет рассматриваться в пятницу, поскольку сегодня депутаты не провели дебаты по этому поводу.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официальноза его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.