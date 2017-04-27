Аграмунт не уйдет в отставку в пятницу, но в дальнейшем ее не избежать – вице-президент ПАСЕ

Логвинский говорит, что решение отставки не будут рассматривать в пятницу.
Решение не будет рассматриваться в пятницу, поскольку сегодня депутаты не провели дебаты по этому поводу.призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.
Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.
Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.ZN.UA