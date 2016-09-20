Агентство Fitch объяснило низкую явку на выборах в России сокращением зарплат

Эксперты считают, что россияне разочарованы фискальной политикой власти.

Fitch считает, что россияне не пошли на выборы из-за уменьшения зарплат и пенсий. Сайт президента России

Нынешние парламентские выборы в России отметились рекордно низкой явкой. Проголосовать пришли

Эксперты агентства Fitch считают, что это связано с разочарованием населения падением реальных доходов и девальвацией пенсий, вызванных неудачными действиями российской власти.

Как сообщает "Русская служба би-би-си", агентство также сделало прогноз по бюджету РФ. Эксперты считают, что при условии сохранения мировых цен на нефть на уровне 50 долларов за баррель, Москва получит "значительный" шанс сократить расходы федерального бюджета, чтобы уменьшить дефицит. Однако для этого придется провести пенсионную реформу и социальных выплат, а также снизить субсидии и поднять налог на доходы. В Fitch считают, что все это может иметь социальные последствия.

Также агентство прогнозирует, что в 2016 году дефицит бюджета составит 3,9% ВВП, а в 2017-м – 2,8%. Между тем, издание Financial Times пишет, что населения оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.