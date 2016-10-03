Адвокаты семьи Немцова назвали дело о его убийстве нераскрытым

Защита потерпевших утверждает, что расследование резонансного убийства российского оппозиционера не установило организаторов и заказчиков преступления.

Защита потерпевших по делу об убийстве Немцова заявила, что расследование следовало продолжить

Адвокаты потерпевших по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова в ходе судебного заседания заявили, что считают дело не раскрытым.

Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление адвокаты дочери погибшего – Жанны Немцовой, сделали в ходе заседания Московского окружного военного суда, который приступил к рассмотрению дела 3 октября.

Правозащитники потерпевших – Ольга Михайлова и Вадим Прохоров, заявили, что следствие направило в суд нераскрытое дело, нарушив тем самым статью 2 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека – права на жизнь.

"Расследование не было ни объективным, ни всесторонним, так как организаторы и заказчики преступления не найдены и не установлены", — заявила Михайлова. Она отметила, что также следствие не установило мотивы преступления.

Позицию защиты потерпевших поддержал адвокат одного из подсудимых – Заурбек Садаханов, указавший на то, что расследование убийства Немцова отличалось крайне невысоким качеством. "Следствие говорит, что мотив — деньги. Но в деле не установлено, кто кому заплатил и где деньги", – подчеркнул он.

Подсудимыми по делу об убийстве Бориса Немцова проходят 5 человек – бывший боец батальона "Север" Заур Дадаев, его родственники Анзор и Шадид Губашевы, а также их знакомые – Хамзат Базаев и Темирлан Эскерханов. Никто из них не признает свою вину.

Напомним, в июне Следственный комитет Российской Федерации завершил досудебное расследование и передал в суд дело об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, совершенное в Москве в феврале 2015 года.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года возле Кремля. По подозрению в убийстве Немцова были задержаны четверо чеченцев, которые дают противоречивые показания.

В январе 2016 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал, что считает дело об убийстве Бориса Немцова раскрытым.