Адвокаты отказались защищать подозреваемого в организации парижских терактов

На время следствия присутствие адвоката на стороне подозреваемого не требуется.

Абдеслам содержится под стражей в тюрьме Флери-Мерожис в 30 км от Парижа

Французский и бельгийский адвокаты главного подозреваемого в организации парижских терактов Салаха Абдеслама отказались защищать его в суде из-за его отказа давать показания.

"Я заявлял с самого первого дня, если клиент будет хранить молчание, защищать его мы не станем...Мы оба решили отказаться от защиты Салаха Абделсама, и это не выход на пенсию, это отказ", — сказал французский адвокат Франк Бертон, передает BFMTV.

В данный момент Абдеслам не желает быть представленным в суде другими адвокатами. На время следствия присутствие адвоката на его стороне не требуется. Он содержится под стражей в тюрьме Флери-Мерожис в 30 км от Парижа.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в участии в террористических актах в Париже в ноябре 2015 года Салах Абдеслам был экстрадирован во Францию из Бельгии.

Напомним, 15 марта в одном из районов Брюсселя полиция прибыла обыскать, как считали, пустое помещение подозреваемых в терактах и натолкнулась на обстрел. Тогда получили легкие ранения четверо полицейских, был застрелен подозреваемый родом из Алжира, а на месте происшествия нашли отпечатки пальцев Абдеслама, который убежал. Его задержали 18 мая в другом тайнике.

Салах Абдеслам является главным подозреваемым в причастности к террористическим актам в Париже 13 ноября прошлого года, в результате которых погибли 130 человек.