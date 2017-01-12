"Адмирал Кузнецов" увезет с собой в Североморск 40 "летательных аппаратов"

Потерявший два самолета за месяца, авианесущий крейсер отправится на север, где встанет на длительный капитальный ремонт.
"В пункт постоянного базирования Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам", - сказал Конашенков.
Напомним, что корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября. Во время перехода в Средиземное море из трубы авианосца шел густой темный дым, что вызвало насмешки над военной техникой русских.
За два месяца, которые "Адмирал Кузнецов" находился у берегов Сирии, он потерял два военных самолета.
Ожидается, после похода в Сирию корабль встанет на длительный капитальный ремонт.
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