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"Адмирал Кузнецов" потерял второй за месяц истребитель

5 декабря в 12:55

Истребитель Су-33 потерпел аварию при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов".

Адмирал Кузнецов
Российский истребитель Су-33 потерпел аварию в Средиземном море
Кадр/YouTube
Российский истребитель Су-33 потерпел аварию в Средиземном море во время посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов",  говорится в сообщении Минобороны РФ. 

"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", - говорится в сообщении. 

Минобороны РФ сообщает, "пилот катапультировался и силами поисково-спасательной службы был сразу доставлен на борт "Адмирала Кузнецова". "Здоровью летчика ничего не угрожает", - уточнили в военном ведомстве. 

Российское военное ведомство сообщает, что российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода. 

14 ноября стало известно, что после взлета с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел крушение российский истребитель МиГ-29. 

По материалам: ТАСС
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Тэги адмирал Кузнецова истребитель Минобороны
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