"Адмирал Кузнецов" потерял второй за месяц истребитель

Истребитель Су-33 потерпел аварию при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов".

Российский истребитель Су-33 потерпел аварию в Средиземном море Кадр/YouTube

Российский истребитель Су-33 потерпел аварию в Средиземном море во время посадки на авианосец " Адмирал Кузнецов ", говорится в сообщении Минобороны РФ.

"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщает, "пилот катапультировался и силами поисково-спасательной службы был сразу доставлен на борт "Адмирала Кузнецова". "Здоровью летчика ничего не угрожает", - уточнили в военном ведомстве.

Российское военное ведомство сообщает, что российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода.

14 ноября стало известно, что после взлета с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел крушение российский истребитель МиГ-29.