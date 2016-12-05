"Адмирал Кузнецов" потерял второй за месяц истребитель

Истребитель Су-33 потерпел аварию при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов".
"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщает, "пилот катапультировался и силами поисково-спасательной службы был сразу доставлен на борт "Адмирала Кузнецова". "Здоровью летчика ничего не угрожает", - уточнили в военном ведомстве.
Российское военное ведомство сообщает, что российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода.
14 ноября стало известно, что после взлета с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел крушение российский истребитель МиГ-29.ТАСС