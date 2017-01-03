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"Адмирал Кузнецов" может покинуть Средиземное море

3 января в 16:47

Крейсер может вернуться в порт дислокации "Североморск".

Адмирал Кузнецов
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" могут покинуть Средиземное море
warfiles.ru

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" уже до конца января 2017 года могут покинуть акваторию Средиземного моря.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к "родным берегам" (порт "Североморск" - главная база Северного флота РФ — ред.)", - сказал собеседник российского агентства "Интерфакс".

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Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября. В состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота прошла через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Поход эскадры ВМФ РФ сопровождался рядом сложностей. Так, 26 октября Испания заявила, что пересмотрит разрешение на дозаправку российских кораблей в порту Сеута, которое вызвало волну критики ее партнеров по НАТО.

По материалам: Интерфакс
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Тэги крейсер флот Россия
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