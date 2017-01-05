Администрация Обамы предупредила Трампа о последствиях реакции на российские кибератаки

В Белом доме призвали Трампа определиться, кому он доверяет больше – разведывательному сообществу или Ассанжу.

Трамп и Обама заочно обменялись репликами о российских кибератаках twitter.com

Решения, которое избранный президент США Дональд Трамп примет в связи с российскими кибератаками, будет иметь для него важные политические последствия, считают в

"С одной стороны - русские и Ассанж (основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, – Ред.). С другой - 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа, который выразил озабоченность вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов", – заявил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест на брифинге в среду, 4 января.

По его словам, "избранному президенту придется определиться, кому он верит". "Решение будет иметь последствия для того пути, которым он будет управлять страной", – отметил Эрнест.

Он также напомнил, что разведывательное сообщество по поручению президента Барака Обамы подготовило доклад о вмешательстве РФ с помощью хакерских атак в выборы 2016, 2012 и 2008 года. Этой информацией поделились с членами Конгресса и командой Трампа, "чтобы они поняли, насколько это серьезно".

Ранее Трамп в очередной раз назвал причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC) неосторожность.

"Джулиан Ассанж сказал, что взломать почту Джона Подесты (главы избирательного штаба Хиллари Клинтон, - Ред.) мог бы 14-летний подросток. Почему в DNC были так неосмотрительны?", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп также обратил внимание на то, что Ассанж отрицает информацию о своем сотрудничестве с российским спецслужбами.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.