2016-й год в иностранных СМИ: самые интересные переводы на ZN.UA

Популизм, войны и влияние технологий были главными темами прошлого года.

ZN.UA выбрала самые интересные переводы западных статей. Flickr/fairlight86

Современные технологии впервые повлияли на ход выборов. Человечество всерьез заговорило о возможности колонизации соседней планеты и выгоде от этого процесса. И в это же время, войны уносили жизни десятков тысяч людей, а голоса популистов снова стали громкими в политике. Таким был 2016-й.

В течение года редакция сайта ZN.UA пыталась отслеживать и переводить наиболее интересные мысли, анализы и взгляды на Украину, нашу борьбу против агрессора, а также на изменения в мире и на глобальные тренды, которые публиковались на страницах мировых СМИ.

Под занавес года мы отобрали подборку статей, которые по нашему субъективному мнению, были среди самых интересных в мировой прессе на протяжении последних 12 месяцев.

Das Magazin: "Я лишь показал, что бомба существует"

Большинство людей хоть раз слышали термин "Big Data". Он означает, что любая наша активность в Интернете или офлайн оставляет за собой цифровой след: данные о покупках в сети, запросы в поисковых системах, лайки в социальных сетях или просто информация о траекторию прогулки со смартфоном в кармане. До этого времени самым очевидным примером применением анализа Big Data была реклама. Баннеры предлагают пользователям Интернета те товары, которые они искали ранее в "поисковике". Но после Brexit и победы Дональда Трампа на выборах стало понятно, что этот метод может быть применен и в политических целях.

Швейцарское издание Das Magazin провело расследование, в ходе которого выявило, что команда Дональда Трампа воспользовалась революционным методом определения личных предпочтений каждого избирателя на основе активности в социальных сетях, таких как Facebook. Его разработал польский психолог и эксперт психометрии Михал Козинский, который утверждает, что на основе 68 "лайков" в социальной сети можно определить цвет кожи человека с вероятностью 95%, его сексуальную ориентацию с вероятностью 88%, а главное - какую из политических партий он поддерживает.

Stratfor: "Играя в войну в Украине"

Эксперты разведывательно-аналитического центра Stratfor провели ряд симуляций, чтобы оценить, какие варианты действий есть у России в ее войне против Украины. Они пришли к выводу, что существует всего шесть возможных сценариев. Но ни один из них не принесет Москве никакой политической выгоды.

"Странная игра. Единственный выигрышный ход в ней - это не играть", - цитировали аналитики Stratfor фильм Джона Бедема 1983 года под названием "Военные игры", по сюжету которого суперкомпьютер симулирует возможную ядерную войну между СССР и США.

The Economist: "Межпланетные поселения: одного мира не достаточно"

В 2016 году, выступая перед Международным конгрессом астронавтики в Мексике, Илон Маск описал свои далеко идущие планы, пытаясь убедить всех присутствующих, что Марс – это такое место, куда люди могут просто уехать, если захотят. Своей целью он называл возможность людей купить билет на соседнюю планету за 200 тысяч долларов уже через 10 лет, что примерно равно средней стоимости дома в США сегодня.

Издание The Economist попыталось основательно оценить эти амбиции изобретателя, учитывая опыт программы "Апполон" и причины, которые на протяжении истории побуждали людей покинуть свой дом и становиться колонистами хотя бы в пределах Земли.

"Адвокаты космической колонизации напоминают о завоевании Полинезии или переселение европейцев в Новый свет. Но историки говорят, что такая миграция произошла потому, что у ее участников небыловыбора или были мотивированы большой наградой. Кроме того, земля, которую они захватили, не была враждебной для самого человеческого существования. Тяжело представить, как жизнь в герметичной камере на Марсе может быть лучше, чем на Земле", - писало издание.

The Guardian: "Это самые опасные времена для нашей планеты"

Британская газета опубликовала размышления известного астрофизика Стивена Хокинга, который считает, что наша планета переживает "самые страшные времена". Ученый обращает внимание на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС и президентских выборов в США, которые, по его мнению, были обусловлены недовольством граждан тем, что элиты "отстранились от них". Он подчеркивает, что беспокойство, вызванное экономическими последствиями глобализации и ускорением технологических изменений, абсолютно понятно, поскольку уже сейчас роботизация производства и развитие искусственного интеллекта сокращают количество рабочих мест.

"Интернет и другие платформы позволяют небольшим группам людей получать огромную прибыль при приеме на работу очень малого числа людей. Это неизбежно, это прогресс, но это также разрушает общество", — пишет ученый.

The Economist: "Лига националистов"

Расследовать корни национализма почти то же самое, что спросить людей, почему они любят свои семьи и боятся чужаков. Ученые считают, что нации строятся на основе языка, истории, культуры, территории и на политике. Лучшим вопросом было бы почему гражданский национализм уступает место агрессивному этническому?

В богатых странах пессимизм играет важную роль. А замедление экономического роста уменьшает и поддержку глобализации. Неравенство также вредит. У образованных людей дела идут хорошо, но рабочий класс часто страдает. Трамп смог склонить на свою сторону белых работяг в США. А одним из главным аргументов для Brexit и усиления популярности Ле Пен стало убеждение, что "когда-то было лучше".

В развивающихся странах глобализация популярна. Но у людей все равно есть недовольство из-за различных явлений, которые охватывают все от загрязнения экологии до жадности чиновников. Для неонационалистов, таких как президенты России и Египта, национализм стал инструментом для генерации энтузиазма и отвлечения от себя обвинений в ошибках.

Welt

Бомбардировки города Алеппо силами военной авиации России и режима Башара Асада стали одним из наиболее драматических событий 2016 года. Немецкое издание Die Welt писало, что хваленое "международное сообщество" не решилось остановить преступление и молча наблюдало за тем, насколько беззащитными оказались сирийцы в городе перед атаками России и режима президента Сирии.

"Это не только моральное банкротство человеческой цивилизации. Мировой порядок в целом драматически изменился. Россия и Иран своими действиями продемонстрировали, что международное право и мировые институты можно легко заменить правом силы, если его применять достаточно безжалостно", - говорится в статье.

Washington Post: "Чему провальный переворот в СССР может научить нас о популизме 21-го века"

Профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович попытался провести паралень между популизмом во времена СССР и нынешним.

Он писал, что перед Августовским путчем 1991 года в Вашингтоне и Москве считали Бориса Ельцина грубым демагогом, в отличие от умеренного и нацеленного на развитие Михаила Горбачева. Ельцин таки был демагогом, но это клеймо не учло его реальные достижения. Он стал лидером оппозиции, которая организовала общегосударственное сопротивление против переворота. После развала СССР в декабре 1991 года и на протяжении всех 8 лет своего президентства он постоянно обращался к антикоммунистической риторике. Но со временем это приносило ему все меньше выгоды. Демагог, пришедший к власти, должен показать, что он может добиться результата. А Ельцин не смог.

"В 1991 году популистское свержения советского коммунизма мало чем отличается от популистского свержения режима Януковича в Украине. Оба процесса были национальным восстанием против коррумпированной и недемократической системы. Оба дали новым лидерам мандат на проведение основательных изменений", - говорилось в статье.

Несмотря на некоторый реальный прогресс, новое правительство Украины делает ту же ошибку, что и Ельцин – слишком мало реформ происходит. Слишком часто западные правительства прощают "откаты назад".