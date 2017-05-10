Журналисты сняли фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета

В фильме тщательно проанализированы события ночи накануне гибели журналиста.

Журналистам удалось выяснить новые подробности об убийстве Шеремета RFERL.org

Редакция журналистских расследований "Слідство.Інфо" совместно с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP сняли фильм расследование об

Премьера фильма "Убийство Павла" состоялась в коворкинге #MediaHub в Киеве в среду, 10 мая. Он также опубликован на канале Hromadske.ua в Youtube.

Создатели фильма с работали на месте гибели гибели Шеремета с первых часов после взрыва автомобиля. Они также тщательно проанализировали события ночи накануне гибели журналиста.

Авторам расследования удалось обнаружить как минимум шесть свидетелей, которые находились на месте преступления.

Журналисты также пообщались с представителями роты МВД "Азов", с которыми Шеремет встречался накануне убийства. Они заявили, что еще тогда заметили слежку.

Авторам фильма удалось идентифицировать автомобиль Skoda, который зафиксировали камеры наружного наблюдения неподалеку от места жительства погибшего журналиста. Автомобиль зарегистрирован на имя Натальи Зарецкой. Однако на место инцидента на этой Skoda приезжал Игорь Устименко, который, как удалось выяснить журналистам, как минимум до 2014 года работал в СБУ. Он также был замечен возле дома Шеремета в ночь накануне убийства.

Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли ответить на вопросы журналистом. В СБУ от комментариев по этому вопросу отказались.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.