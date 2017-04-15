Журналисты попали под обстрел во время съемок нового поместья Ахметова

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Репортеры решили не обращаться в полицию.

Неизвестные обстреляли журналистов Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Киевской области в районе поселка Плюты неизвестные обстреляли съемочную группу программы "Слидство.инфо". Журналисты рассказали, что в это время снимали строительство нового имения олигарха Рината Ахметова.

"Во время съемок этого видео, неизвестные обстреляли съемочную группу Слидства.Инфо. Наши репортеры Максим Опанасенко и Кирилл Шапар снимали это новое имение Рината Ахметова под Киевом", - сообщили журналисты в Facebook.

Заснять стрелявших журналистам не удалось.

В комментарии "Украинской правде" Опанасенко сообщил, что из-за этого инцидента журналисты решили в полицию не обращаться. При этом он добавил, что они хотят вычислить самостоятельно, кто мог стрелять.

Как сообщалось, в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в 2017 году вошли шесть украинских миллиардеров. Первое место среди граждан Украины, но 359-ым в общем списке занимает Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в 4,6 миллиардов долларов. В прошлом году его состояние оценили в 2,3 миллиарда долларов.