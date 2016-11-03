Журналисты попали под обстрел боевиков в зоне АТО

Четыре мины калибра 88 мм разорвались недалеко от позиции ВСУ.

В сторону позиций ВСУ было выпущено четыре мины Пресс-центр АТО/Facebook

Журналисты съемочной группы "5 канала" стали свидетелями обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины под Мариуполем.

На видеозаписи журналист телеканала Татьяна Игнатченко записывает интервью с военным во время которого начался обстрел в сторону позиций сил АТО, сообщает "5 канал".

Четыре мины калибра 88 мм разорвались неподалеку от позиции ВСУ.

Игнатченко сообщила, что впоследствии военный предположил, что боевики стреляли, чтобы запугать журналистов и добавил, что они знают о присутствии съемочной группы на позиции.

Ранее сообщалось, что колонна из трех автомобилей наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции на подъезде к нулевому блокпосту Вооруженных сил Украины попала под обстрел.

Напомним, что во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.