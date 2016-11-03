Журналисты попали под обстрел боевиков в зоне АТО

Четыре мины калибра 88 мм разорвались недалеко от позиции ВСУ.
Журналисты съемочной группы "5 канала" стали свидетелями обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины под Мариуполем.
На видеозаписи журналист телеканала Татьяна Игнатченко записывает интервью с военным во время которого начался обстрел в сторону позиций сил АТО, сообщает "5 канал".
Четыре мины калибра 88 мм разорвались неподалеку от позиции ВСУ.
Игнатченко сообщила, что впоследствии военный предположил, что боевики стреляли, чтобы запугать журналистов и добавил, что они знают о присутствии съемочной группы на позиции.
Ранее сообщалось, что колонна из трех автомобилей наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции на подъезде к нулевому блокпосту Вооруженных сил Украины попала под обстрел.
Напомним, что во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.5 канал