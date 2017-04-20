Журналисты показали новый дом Ахметова

Во время первой съемки журналисты попали под обстрел.

Журналисты показали видео с новым домом олигарха Ахметова под Киевом ФК Шахтер

Журналисты на видеозаписи, сделанной при помощи дрона, показали новое имение украинского олигархав селе Плюты Киевской области.

"После обстрела нашей съемочной группы Максим Опанасенко вернулся на место происшествия и подробно отснял на видео новое имение Рината Ахметова. Собственно, по документам это не имение совсем... По документам этот дворец оформлен как ... "учреждение здравоохранения и социальной помощи". Наверное, Ринат Ахметов построил его для отдыха шахтеров, работающих на его предприятиях. Именно поэтому здесь охрана, не торопясь, стреляет по журналистам. Чтобы никто не беспокоил простых горняков из Донбасса", - говорится в сообщении на странице "Слідство.інфо" в Facebook.

Ранее сообщалось, что возле поселка Плюты Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились журналисты Максим Опанасенко и Кирилл Шапарь, которые вели аэросъемку дома Рината Ахметова.