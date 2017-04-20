Топ Новости
<
>

Журналисты показали новый дом Ахметова

20 апреля в 17:04

Во время первой съемки журналисты попали под обстрел.

Ринато Ахметов
Журналисты показали видео с новым домом олигарха Ахметова под Киевом
ФК Шахтер
Журналисты на видеозаписи, сделанной при помощи дрона, показали новое имение украинского олигарха Рианата Ахметова в селе Плюты Киевской области.

"После обстрела нашей съемочной группы Максим Опанасенко вернулся на место происшествия и подробно отснял на видео новое имение Рината Ахметова. Собственно, по документам это не имение совсем... По документам этот дворец оформлен как ... "учреждение здравоохранения и социальной помощи". Наверное, Ринат Ахметов построил его для отдыха шахтеров, работающих на его предприятиях. Именно поэтому здесь охрана, не торопясь, стреляет по журналистам. Чтобы никто не беспокоил простых горняков из Донбасса", - говорится в сообщении на странице "Слідство.інфо" в Facebook.

Читайте также: Главарь "ДНР" Захарченко поселился в резиденции Ахметова

Ранее сообщалось, что возле поселка Плюты Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились журналисты Максим Опанасенко и Кирилл Шапарь, которые вели аэросъемку дома Рината Ахметова.

По материалам: Слідство.інфо
Читайте также
Тэги журналист Ахметов обстрел Киев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.79
EUR 28.73
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...