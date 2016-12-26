Журналисты подсчитали, во сколько обошелся роскошный новогодний корпоратив ГФС

Для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D шоу, сообщили СМИ.

Новогодний корпоратив для около 1 тысячи сотрудников Государственной фискальной службы города Киева проходил в отдельном павильоне на территории ВДНХ и обошелся минимум в 1 миллион гривень.

Программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" подсчитала примерную стоимость празднования работников ГФС.

В распоряжении ДФС был отдельный павильон №7 на территории национального комплекса "Выставка достижений народного хозяйства" (ВДНХ), вход в который позволяли согласно спискам. Аренда такого павильона стоит около 50 000 гривень в сутки, еще 25 000 гривень - дополнительные арендные деньги за время, необходимое для декора помещения, узнали журналисты.

Для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D шоу "Стражи грез". Стоимость билетов на такое мероприятие от 200 до 2000 гривен за посетителя в новогодний сезон, и 200-1000 гривен с 6 января. Для расчета использовалась средняя стоимость билета в полтысячи гривен.

Развлекал фискалов народный артист Украины Александр Пономарев, участники шоу-рынка оценивают его выступление примерно в 6-7 тысяч долларов. Питание проводили силами кейтеринга. Минимальный заказ такого обслуживания от 150 гривень на одного человека. Поэтому угощение стоило не менее 150 000 гривень, сообщили журналисты.

По подсчетам журналистов программы, общая стоимость мероприятия составляет около одного миллиона гривен. Подобную цифру подтвердили программе и источники в ДФС.

По словам сотрудника службы, около 10% стоимости мероприятия покрыли посетители, остальные - профсоюзные органы ДФС.

Напомним, что БПП провел новогодний "корпоратив" в спорт-клубе Порошенко, сообщали СМИ со ссылкой на источники. На празднике присутствовали народные депутаты, министры, прошедшие от фракции БПП, а также премьер-министр Владимир Гройсман. Также в клубе присутствовал генеральный прокурор Юрий Луценко. Посетил "5 элемент" также мэр Киева Виталий Кличко.

Гостей развлекали этноартисты. Для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.

Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.

"Был очень хорошее патриотическое итоговое выступление президента", - сообщил т один из депутатов. Другой депутат подчеркнул, что новогодний праздник был похожим скорее не "на "корпоратив", а на мотивационную встречу членов команды".