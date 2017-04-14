Журналистов обстреляли во время съемки дома олигарха

Никто из журналистов не пострадал.
"Впервые нас обстреляли. Под Плютами. Стреляли не в дрон, а конкретно в наше авто из-за леса. Было выпущено по меньшей мере пять пуль, свист было слышно в метре-полтора над машиной. Цели, бежим", - написал Опанасенко в Facebook.
Опанасенко рассказал "Институту массовой информации", что инцидент произошел во время съемки сюжета о одного из украинских олигархов, однако не захотел назвать его фамилию.
"Выстрелы были не со стороны, с которой снимали, а с противоположной. Стреляли метр-полтора над машиной. Но не видели, кто стрелял. По сути, там болото и лес вокруг. Мы подозреваем, что это было намерение напугать, потому что увидели, где садится наш дрон и решили по верхам стрелять", - рассказал Опанасенко.
Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные из пневматического оружия обстреляли окна Детской клинической больницы №1.ZN.UA , Институт массовой информации ,