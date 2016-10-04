Журналист Сущенко отверг обвинения в шпионаже

Адвокату Фейгину удалось встретиться со своим клиентом в "Лефортово".

Адвокат Фейгин назвал "фуфелом" "шпионское" дело против Сущенко ТАСС

Российскому адвокату Марку Фейгину во вторник, 4 октября, удалось встретиться с украинским журналистом, которого удерживают в московском СИЗО.

"Я вышел от Романа Сущенко в "Лефортово". Всего 15 минут", – написал Фейгин на своей странице в Twitter.

Адвокат сообщил, что успел ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела, назвав его "фуфелом".

По сломвам Фейгина, Сущенко отвергает все обвинения следствия и вину не признает.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин, который подал уже второе ходатайство в ФСБ России о допуске к делу своего подзащитного.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.