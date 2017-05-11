Жителям Донбасса предлагают "туры в Украину" для получения биометрических паспортов – ИС

В ОРДЛО резко возросло количество желающих иметь украинский паспорт нового образца.

Украинские биометрический паспорта в ОРДЛО пользуются большой популярностью styknews.info

Средирезко возросло желание иметь украинские биометрические паспорта, в связи с чем местные "турфирмы" стали предлагать специальные "туры" на подконтрольные Украине территории, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Ряд фирм и организаций, занимающихся вывозом людей на подконтрольные Украине территории для покупки продуктов, лекарств и обналичивания денежных средств, "расширили" перечень услуг и включили в них "паспортный фактор".

Теперь реклама так называемых "шоп-туров" за украинскими продуктами и лекарствами сопровождается информацией о "возможности оформить биометрический украинский паспорт нового образца".

"Организация таких "туров" уже фиксируется по маршрутам в Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Константиновку, Северодонецк и Лисичанск, также отмечены рейсы в Краматорск и Покровск", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Напомним, в феврале Российская Федерация признала действительными удостоверяющие личность "документы", а также "регистрационные знаки" транспортных средств, выданные террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

При этом владельцев "паспортов" ОРДЛО в РФ приравняли к гражданам Украины и обязали каждые 90 дней покидать Россию. Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов подтвердил, что Россия считает их "все равно иностранцами, гражданами Украины".