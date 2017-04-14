Жителям Балаклеи заплатят за потерянное жилье - РГА

Местная власть готовит документы в Кабинет министров.
"Мы сейчас готовим соответствующие документы в Кабинет министров по возмещению стоимости повреждений, чтобы люди могли купить себе жилье. Будет выдан финансовый ресурс, чтобы люди приобрели жилье. Свободного жилого фонда в Балаклее нет", - отметил Масельский.
По его словам, восстановлению не подлежат четыре многоквартирных дома и два частных дома: "В целом, в этих зданиях проживали 27 семей".
По данным РГА, к восстановлению поврежденных зданий привлечены 16 подрядных организаций из Харьковской области. Работают до 500 строителей.
"По состоянию на 13 апреля уже восстановлено 60% кровель и вставлены 62% выбитых окон. Восстановить поврежденные кровли планируется к Пасхе, а к 1 мая - вставить все новые окна", - заявил Масельский.
В Балаклее в результате взрывов полностью разрушены 5 частных домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа, поврежденные 117 многоквартирных домов, 223 - частных, 12 объектов соцсферы, 22 объекты инфраструктуры и промышленности.
В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.
СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".
Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Укринформ