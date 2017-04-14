Жителям Балаклеи заплатят за потерянное жилье - РГА

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Местная власть готовит документы в Кабинет министров.

Балаклейцям компенсируют жилье dsns.gov.ua

Семьям Балаклеи выделят средства на покупку нового жилья взамен утраченного после взрывов 23 марта, заявил на брифинге председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский.

"Мы сейчас готовим соответствующие документы в Кабинет министров по возмещению стоимости повреждений, чтобы люди могли купить себе жилье. Будет выдан финансовый ресурс, чтобы люди приобрели жилье. Свободного жилого фонда в Балаклее нет", - отметил Масельский.

По его словам, восстановлению не подлежат четыре многоквартирных дома и два частных дома: "В целом, в этих зданиях проживали 27 семей".

По данным РГА, к восстановлению поврежденных зданий привлечены 16 подрядных организаций из Харьковской области. Работают до 500 строителей.

"По состоянию на 13 апреля уже восстановлено 60% кровель и вставлены 62% выбитых окон. Восстановить поврежденные кровли планируется к Пасхе, а к 1 мая - вставить все новые окна", - заявил Масельский.

В Балаклее в результате взрывов полностью разрушены 5 частных домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа, поврежденные 117 многоквартирных домов, 223 - частных, 12 объектов соцсферы, 22 объекты инфраструктуры и промышленности.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".