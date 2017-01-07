Жители в ОРДЛО недовольны "властью" боевиков из-за произвола и пыток - ГУР

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В ведомстве сообщают, что Россия поставляет некачественные продукты на захваченные территории и не платит зарплаты и пенсии.

Российская "власть" в Донбассе грабит и пытает мирных жителей. 112

Пророссийские боевики провоцируют силы АТО, устраивая обстрелы из разного оружия. Особенно аргесивно они ведут себя на Мариупольском направлении. Тем временем,продолжает поставлять им топливо. Об этом сегодня сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С территории РФ продолжается поставка материально-технических средств для соединений и частей 1 (ДОНЕЦК) и 2 (ЛУГАНСК) АК ВС РФ. 6 января э.г. зафиксировано прибытие на станцию РОВЕНЬКИ пяти железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами (около 250 тонн)", - сообщают в ведомстве.

Тем временем, по данным разведки, на захваченных территориях Донецкой и Луганской области растут протестные настроения населения из-за недовольства поведением оккупантов. В частности, люди недовольны большими задолженностями по выплатам зарплат и пенсий.

"Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не имеет возможности на должном уровне отпраздновать Новогодние и Рождественские праздники", - говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, Россия своими "гумконвоями" поставляет на захваченные территории Украины некачественные товары, которые не пользуются спросом в самой РФ и считаются лишь "условно пригодными для потребления".

Также в ГУР сообщают о недовольстве беспределом "сотрудников т.наз. "правоохранительных органов" ДНР/ЛНР, которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и издевательствам, преследуя при этом собственные интересы и стремления обогатиться за счет местных жителей".

Ранее разведка сообщала, что боевики ОРДЛО массово калечат себя, чтобы не воевать на передовой. В первых числах января зафиксировано более 20 случаев причинения себе вреда в рядах оккупантов. Еще более 30 сепаратистов сообщили о своем желании уволиться после ротации.

Напомним, в отношениях между личным составом подразделений боевиков террористической организации "ЛНР", который выполняет задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск растет напряженность из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, которые погибли во время ведения боевых действий.