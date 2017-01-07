Жители в ОРДЛО недовольны "властью" боевиков из-за произвола и пыток - ГУР

В ведомстве сообщают, что Россия поставляет некачественные продукты на захваченные территории и не платит зарплаты и пенсии.
"С территории РФ продолжается поставка материально-технических средств для соединений и частей 1 (ДОНЕЦК) и 2 (ЛУГАНСК) АК ВС РФ. 6 января э.г. зафиксировано прибытие на станцию РОВЕНЬКИ пяти железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами (около 250 тонн)", - сообщают в ведомстве.
Тем временем, по данным разведки, на захваченных территориях Донецкой и Луганской области растут протестные настроения населения из-за недовольства поведением оккупантов. В частности, люди недовольны большими задолженностями по выплатам зарплат и пенсий.
"Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не имеет возможности на должном уровне отпраздновать Новогодние и Рождественские праздники", - говорится в сообщении ГУР.
Кроме того, Россия своими "гумконвоями" поставляет на захваченные территории Украины некачественные товары, которые не пользуются спросом в самой РФ и считаются лишь "условно пригодными для потребления".
Также в ГУР сообщают о недовольстве беспределом "сотрудников т.наз. "правоохранительных органов" ДНР/ЛНР, которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и издевательствам, преследуя при этом собственные интересы и стремления обогатиться за счет местных жителей".
Ранее разведка сообщала, что боевики ОРДЛО массово калечат себя, чтобы не воевать на передовой. В первых числах января зафиксировано более 20 случаев причинения себе вреда в рядах оккупантов. Еще более 30 сепаратистов сообщили о своем желании уволиться после ротации.
Напомним, в отношениях между личным составом подразделений боевиков террористической организации "ЛНР", который выполняет задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск растет напряженность из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, которые погибли во время ведения боевых действий.ZN.UA