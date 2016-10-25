Жертвами российской агрессии в Донбассе стали почти 500 женщин и 68 детей – Геращенко

Оккупанты оставили сиротами почти 2 тысячи детей и более 1200 женщин – вдовами.

Геращенко рассказала в ООН, как российские оккупанты убивают украинских женщин и детей в Донбассе Кадр/YouTube

За более чем два года вооружденного конфликта в Донецкой и Луганской областях в результате российской агресии погибли почти 500 украинских женщин и 68 детей, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в ООН.

"В течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин. Я хочу вспомнить молодую женщину Елену Лафазан, погибшую от обстрелов Мариуполя, пытаясь закрыть своим телом свою дочь. Я хочу вспомнить юную маму Клима Клименко, спасшую мальчика, закрыв его собой во время обстрелов Краматорска в феврале 2015 года. С начала вооруженного конфликта погибло 68 детей и 152 ребенка получили ранения", – сообщила вице-спикер во время выступления на заседании Совета Безопасности во вторник, 25 октября.

Геращенко напомнила, что именно женщины и дети являются наиболее уязвимыми категориями населения в условиях вооруженного конфликта. По последним данным в Украине насчитывается 1 миллион 700 тысяч внутренне перемещенных лиц , 900 тысяч составляют женщины и 236 тысях – дети.

Политик также сообщила, что с начала российской агрессии в Донбассе погибли 2 тысячи 130 бойцов Вооруженных сил Украины, в том числе две женщины. Оккупанты оставили сиротами 1937 детей и 1213 женщин – вдовами. 1975 женщин потеряли своих сыновей. Еще 142 женщины ждут освобождения из плена ОРДЛО свои родных.

"Это и есть символ войны в Донбассе - российские мужчины воюют против украинских женщин и детей, убивают и калечат их, берут их в плен. Конфликты всегда сопровождаются вспышками насилия в отношении женщин и девушек, а сексуальное насилие используется в качестве орудия войны. Нам известны факты торговли людьми на временно оккупированных территориях, а также сексуального насилия и эксплуатации, использования несовершеннолетних в боевых действиях, несовместимых со стандартами прав человека и неприемлемы в современном мире", – подчеркнула Геращенко.

Вице-спикер добавила, что, по данным правозащитников, каждое четвертое лицо, которое оккупанты и их пособники удерживали в заложниках, подверглись гендерно обусловленному насилию или стало его свидетелем.

Геращенко призвала Организацию Объединенных Наций включить в сферу деятельности соответствующих мандатов ООН проблемы сексуального насилия в ходе спровоцированного Россией вооруженного конфликта в Донбассе.

"Очень важной для нас является не только декларативная поддержка ООН, но и конкретные действия соответствующие механизмы Организации с целью оценки ситуации на местах, и ее отражение в докладах Генерального секретаря и дальнейших рекомендация", – подытожила вице-спикер.

Как сообщила в комментарии ZN.UA руководитель общественной инициативы "Восстановление Донбасса" Елена Петряева со ссылкой на собственные данные, собранные как на контролируемой, так и неподконтрольной территориях, в ходе конфликта в Донбассе 199 детей погибли и более 400 получили ранения. По ее словам, в Украине нет точной статистики относительно погибших в ходе войны на Донбассе детей.

Петряева отмечает, что до войны в Донбассе (Донецкая и Луганская области) проживал миллион детского населения, и достоверной статистики о том, сколько детей осталось в Украине, сколько на неподконтрольной территории, сколько вывезено родителями за пределы страны — нет.

Подробнее о ситуации с правами ребенка в Украине читайте в статье Аллы Котляр "Выпустить пар, или О правах ребенка в Украине" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".